Сборная России по конькобежному спорту заняла второе место в медальном зачёте ЧЕ в Коломне
Российская команда завоевала 14 медалей: пять золотых, шесть серебряных и три бронзовых.
Сборная России выиграла медали в 13 из 14 дисциплин на турнире. Россияне остались без наград только в женском масс-старте.
Первенствовали на чемпионате Европы голландские конькобежцы. Команда Нидерландов завоевала 13 медалей (6-3-4). Третье место заняла сборная Италии (2-2-0).
Чемпионат Европы впервые проводился в новом формате. Медали были разыграны на отдельных дистанциях, а не в многоборье. В соревнованиях приняли участие более 160 конькобежцев из 16 стран.
Ранее сообщалось, что чемпионат Европы по конькобежному спорту завершился бронзой россиянина Руслана Захарова в масс-старте.