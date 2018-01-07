Сборная России по конькобежному спорту заняла второе место в медальном зачёте ЧЕ в Коломне

Сборная России заняла второе место в неофициальном медальном зачёте на чемпионате Европы по конькобежному спорту, который завершился в Коломне.

Российская команда завоевала 14 медалей: пять золотых, шесть серебряных и три бронзовых.

Сборная России выиграла медали в 13 из 14 дисциплин на турнире. Россияне остались без наград только в женском масс-старте.

Первенствовали на чемпионате Европы голландские конькобежцы. Команда Нидерландов завоевала 13 медалей (6-3-4). Третье место заняла сборная Италии (2-2-0).

Чемпионат Европы впервые проводился в новом формате. Медали были разыграны на отдельных дистанциях, а не в многоборье. В соревнованиях приняли участие более 160 конькобежцев из 16 стран.

Ранее сообщалось, что чемпионат Европы по конькобежному спорту завершился бронзой россиянина Руслана Захарова в масс-старте.