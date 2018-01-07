Чемпионат Европы по конькобежному спорту завершился бронзой россиянина Захарова в масс-старте

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Российский конькобежец Руслан Захаров стал третьим в масс-старте на чемпионате Европы по конькобежному спорту в подмосковной Коломне.

Его итоговое время — 8 минут 23,37 секунды.

Победу праздновал голландец Ян Блокхайзен (8:23.19), второе место занял итальянец Андреа Джиованини (8:23.28).

Чемпионат Европы завершился в подмосковной Коломне. В активе сборной России 14 медалей европейского первенства — пять золотых, шесть серебряных и три бронзовые.

Ранее мужские и женские сборные России завоевали золотые медали в командном спринте на ЧЕ по конькобежному спорту в Коломне.

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