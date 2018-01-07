Сборная России завоевала золото в командном спринте на ЧЕ по конькобежному спорту в Коломне

Сборная России завоевала золото в командном спринте на чемпионате Европы по конькобежному спорту в подмосковной Коломне.

Российские конькобежцы Денис Юсков, Павел Кулижников и Руслан Мурашов победили, показав время 1 минута 19,38 секунды.

Второе место заняла сборная Финляндии (1:21,19). Тройку призёров замкнула сборная Польши (1.21,29).

Голландцы, пришедшие к финишу со вторым результатом, были позднее дисквалифицированы.

В аналогичной дисциплине женская российская команда в составе Ангелины Голиковой, Ольги Фаткулиной и Елизаветы Казелиной завоевала золотые медали (1.26,71).

Серебро досталось сборной Нидерландов (1.28,65), бронзу завоевала сборная Норвегии (1.31,88).

Ранее российские конькобежцы стали вторыми в командной гонке на ЧЕ в Коломне.