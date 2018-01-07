Российские конькобежцы стали вторыми в командной гонке на ЧЕ в Коломне

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Мужская сборная России завоевала серебряные медали в командной гонке на чемпионате Европы по конькобежному спорту в подмосковной Коломне.

Российская команда в составе Данилы Семерикова, Сергея Грязцова и Александра Румянцева стала второй с результатом 3 минуты 44,59 секунды. 

Чемпионами стали нидерландцы Ян Блокхайзен, Марсель Боскер, Симон Схаутен (3:42,79). Бронзу завоевали поляки Ян Шимански, Адриан Вельгат, Збигнев Брудка (3:52,60).

Ранее женская сборная России по конькобежному спорту завоевала серебро в аналогичной гонке на ЧЕ.

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