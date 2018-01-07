Женская сборная России по конькобежному спорту завоевала серебро в командной гонке на ЧЕ

Женская сборная России завоевала серебро в командной гонке на чемпионате Европы по конькобежному спорту в подмосковной Коломне.

Российская команда в составе Ольги Граф, Екатерины Шиховой и Натальи Ворониной финишировала второй с результатом 3 минуты 1,88 секунды. Чемпионками стали голландки Маррит Ленстра, Лотте ван Бик и Мелисса Вейфье (2:59,34). Третье место заняли немки Роксанн Дуфтер, Габриэль Хиршбихлер и Мишель Уриг (3:05,03). Ранее российский конькобежец Александр Румянцев стал серебряным призёром ЧЕ на дистанции 5000 м.