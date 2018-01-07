Конькобежка Фаткулина: я потеряла смысл спорта

Российская конькобежка Ольга Фаткулина сообщила, что собирается выступить на этапе Кубка мира в Эрфурте после прошедшего в Коломне чемпионата Европы.

«Если честно, никуда не хотела ехать после этого чемпионата Европы. Президент Союза конькобежцев России Алексей Юрьевич Кравцов и тренеры меня поддержали, сказали, что это мой выбор: ехать или нет. Я испугалась, что я никакая здесь на чемпионате Европы. Я потеряла смысл спорта, но они меня поддержали, дали цель на будущее, и сегодня я решила, что, наверное, поеду на этап КМ в Эрфурте и выступлю, а как там получится, посмотрим», — цитирует Фаткулину «Р-Спорт».

Россиянка была пожизненно отстранена от олимпиад решением Международного олимпийского комитета (МОК).

Ранее Ольга Фаткулина в составе российской сборной завоевала золото в командном спринте на ЧЕ по конькобежному спорту в Коломне.