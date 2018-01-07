Экс-футболист «Спартака» рассказал про разделение команды на русских и иностранцев при Карпине

Экс-нападающий московского «Спартака», ныне выступающий за краснодарскую «Кубань», Владимир Обухов рассказал о разном отношении к русским и иностранным игрокам, когда главным тренером красно-белых был Валерий Карпин.

«Допустим, русский футболист на тренировке попадает в девятку — тишина. Веллитон заваливает нелепый гол — и начинается: «Браво, молодец!» Или так: легионер не бегает, а ему ничего не говорят, не то что россиянину», — цитирует Обухова «Спорт-Экспресс».

Футболист также сказал, что в стане красно-белых было разное отношение к лишнему весу у игроков.

«Веллитон, бывало, приходил с лишними пятью килограммами. Я старался не попадаться. Когда у тебя зарплата маленькая, а за 100 граммов штрафуют на $100, можно и в минус уйти!» — добавил Обухов.

Ранее сообщалось, что Карпин определился с тренерским штабом «Ростова».