Карпин определился со своим тренерским штабом в «Ростове»

Короткая ссылка
«Ростов» объявил имена специалистов, которые войдут в тренерский штаб команды, возглавляемый Валерием Карпиным.

Как сообщает пресс-служба клуба, старший тренер молодёжного состава Александр Маслов перейдёт на должность старшего тренера основной команды. В тренерский штаб также войдут тренер вратарей Александр Гутеев, тренер по физической подготовке Луис Касайс Мартинес, тренер-аналитик Джонатан Альба Кавельо и физиотерапевт-реабилитолог Рауль Альварес Канле.

Ранее сообщалось, что «Ростов» подписал контракт с футболистом сборной Исландии.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Футбол
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119