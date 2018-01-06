Карпин определился со своим тренерским штабом в «Ростове»

«Ростов» объявил имена специалистов, которые войдут в тренерский штаб команды, возглавляемый Валерием Карпиным.

Как сообщает пресс-служба клуба, старший тренер молодёжного состава Александр Маслов перейдёт на должность старшего тренера основной команды. В тренерский штаб также войдут тренер вратарей Александр Гутеев, тренер по физической подготовке Луис Касайс Мартинес, тренер-аналитик Джонатан Альба Кавельо и физиотерапевт-реабилитолог Рауль Альварес Канле.

Ранее сообщалось, что «Ростов» подписал контракт с футболистом сборной Исландии.