Швейцарский лыжник Колонья в четвёртый раз в карьере выиграл «Тур де Ски», Большунов — шестой

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Швейцарский лыжник Дарио Колонья стал победителем многодневной гонки «Тур де Ски», которая завершилась в итальянском Валь-ди-Фьемме.

Дистанцию 9 км финальной гонки преследования свободным стилем с подъёмом в гору Колонья преодолел за 28 минут 52,1 секунды.

Второе место занял норвежец Мартин Сундбю (отставание 1.26,5), третье — канадец Алекс Харви (+1.30,6).

Лучшим из россиян стал Александр Большунов, который финишировал шестым (+3.09,7).

За годы своей спортивной карьеры Колонья выиграл «Тур де Ски» в четвёртый раз.

Ранее норвежка Хейди Венг выиграла лыжную многодневку «Тур де Ски».

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