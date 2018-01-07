Норвежка Венг выиграла лыжную многодневку «Тур де Ски»

Представительница Норвегии Хейди Венг стала победительницей заключительного этапа многодневной гонки «Тур де Ски».

Дистанцию 9 км финальной гонки преследования свободным стилем с подъёмом в гору Венг преодолела за 32 минуты 13,3 секунды.

На втором месте расположилась её соотечественница Ингвильд Флугстад Эстберг. Тройку призёров замкнула американка Джессика Диггинс.

Лучшей из россиянок стала Анастасия Седова, оказавшаяся на седьмой позиции.

Ранее сообщалось, что Устюгов пропустит этап Кубка мира в Дрездене.