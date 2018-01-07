СМИ: «Реал» мог приобрести Коутиньо за €200 млн
Мадридский «Реал» рассчитывал перехватить полузащитника Филиппе Коутиньо у «Барселоны».
Как сообщает Mundo Deportivo, руководство столичного клуба намеревалось предложить за бразильца €200 млн.
Однако сам игрок хотел перейти в «Барселону».
6 января было объявлено о трансфере Коутиньо в каталонскую команду приблизительно за €140 млн.
Ранее сообщалось, что болельщик «Ливерпуля» сжёг футболку Коутиньо после перехода футболиста в «Барселону».
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