СМИ: «Реал» мог приобрести Коутиньо за €200 млн

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Мадридский «Реал» рассчитывал перехватить полузащитника Филиппе Коутиньо у «Барселоны».

Как сообщает Mundo Deportivo, руководство столичного клуба намеревалось предложить за бразильца €200 млн.

Однако сам игрок хотел перейти в «Барселону».

6 января было объявлено о трансфере Коутиньо в каталонскую команду приблизительно за €140 млн.

Ранее сообщалось, что болельщик «Ливерпуля» сжёг футболку Коутиньо после перехода футболиста в «Барселону».

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