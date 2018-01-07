Болельщик «Ливерпуля» сжёг футболку Коутиньо после перехода футболиста в «Барселону»

Фанат «Ливерпуля» сжёг футболку с фамилией и номером Филиппе Коутиньо после перехода игрока в «Барселону» и снял это на камеру.

Видео можно посмотреть в Twitter. Как сообщает Daily Star, молодому человеку, как и другим болельщикам команды, был предложен полный возврат средств за приобретение футболки. Ранее «Барселона» опубликовала видеоролик о переходе Коутиньо, записанный летом 2017 года.