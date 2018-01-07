Лысенко победил на турнире по прыжкам в высоту с лучшим результатом сезона в мире

Короткая ссылка
Данил Лысенко стал победителем первого этапа зимнего легкоатлетического тура по прыжкам в высоту с лучшим результатом сезона в мире.

На турнире, проходящем в Екатеринбурге, Лысенко показал результат 2 м 35 см.

Вторым стал Иван Ухов — он прыгнул на 2 м 24 см.

На третьем месте расположился Дмитрий Семёнов с таким же показателем.

Ранее сообщалось, что Мария Ласицкене претендует на звание лучшей легкоатлетки Европы в декабре.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Летние виды
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119