Лысенко победил на турнире по прыжкам в высоту с лучшим результатом сезона в мире
Данил Лысенко стал победителем первого этапа зимнего легкоатлетического тура по прыжкам в высоту с лучшим результатом сезона в мире.
На турнире, проходящем в Екатеринбурге, Лысенко показал результат 2 м 35 см.
Вторым стал Иван Ухов — он прыгнул на 2 м 24 см.
На третьем месте расположился Дмитрий Семёнов с таким же показателем.
Ранее сообщалось, что Мария Ласицкене претендует на звание лучшей легкоатлетки Европы в декабре.
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