Лысенко победил на турнире по прыжкам в высоту с лучшим результатом сезона в мире

Данил Лысенко стал победителем первого этапа зимнего легкоатлетического тура по прыжкам в высоту с лучшим результатом сезона в мире.

На турнире, проходящем в Екатеринбурге, Лысенко показал результат 2 м 35 см.

Вторым стал Иван Ухов — он прыгнул на 2 м 24 см.

На третьем месте расположился Дмитрий Семёнов с таким же показателем.

Ранее сообщалось, что Мария Ласицкене претендует на звание лучшей легкоатлетки Европы в декабре.