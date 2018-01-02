Двукратная чемпионка мира в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене претендует на звание лучшей легкоатлетки Европы в декабре.

Как сообщает пресс-служба Европейской ассоциации лёгкой атлетики (EAA), в число претенденток также попали бегуньи Ясемин Джан (Турция), Алина Рех (Германия), Хэрриет Ноулес-Джонс (Великобритания) и Татьяна Пинту (Германия).

Победитель станет известен по результатам голосования болельщиков в социальных сетях. Оно продлится до 6 января.

Ранее Ласицкене была признана лучшей российской спортсменкой 2017 года по версии RT.