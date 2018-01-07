«Эвертон» может приобрести футболиста «Зенита» Ригони

Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони может стать футболистом английского «Эвертона».

Об этом сообщает журналист The Gazzette Джерард Лилли.

Ливерпульская команда готова заплатить за аргентинца сумму отступных, которые составляют €40 млн. Переход может состояться в летнее трансферное окно.

Ригони перебрался в «Зенит» летом 2017 года. В 16 матчах он забил шесть голов и сделал три результативные передачи.

Ранее стало известно, что «Брайтон» готов приобрести футболиста «Спартака» за £20 млн.