Два очка Тарасенко не спасли «Сент-Луис» от проигрыша «Филадельфии» в регулярном чемпионате НХЛ

«Сент-Луис Блюз» на выезде уступил «Филадельфия Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счётом 6:3 в пользу хозяев.

Победу «Филадельфии» принесли голы Скотта Лотона, Клода Жиру, Джордана Уила, Уэйна Симмондса и дубль Шона Кутюрье. Россиянин Иван Проворов стал автором голевой передачи.

«Сент-Луис» ответил шайбами Пола Штястны, Колтона Парэйко и Ивана Барбашева, записавшего в свой актив голевой пас. Владимир Тарасенко отличился двумя результативными передачами на партнёров.

Ранее сообщалось, что в «Чикаго Блэкхокс» восхищены голом Андрея Алтыбармакяна в ворота сборной США на молодёжном ЧМ по хоккею.