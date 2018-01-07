Два очка Тарасенко не спасли «Сент-Луис» от проигрыша «Филадельфии» в регулярном чемпионате НХЛ
Встреча завершилась со счётом 6:3 в пользу хозяев.
Победу «Филадельфии» принесли голы Скотта Лотона, Клода Жиру, Джордана Уила, Уэйна Симмондса и дубль Шона Кутюрье. Россиянин Иван Проворов стал автором голевой передачи.
«Сент-Луис» ответил шайбами Пола Штястны, Колтона Парэйко и Ивана Барбашева, записавшего в свой актив голевой пас. Владимир Тарасенко отличился двумя результативными передачами на партнёров.
Backhand over the glove. #stlbluespic.twitter.com/A1W7wjXJAy— St. Louis Blues (@StLouisBlues) 6 января 2018 г.
Ранее сообщалось, что в «Чикаго Блэкхокс» восхищены голом Андрея Алтыбармакяна в ворота сборной США на молодёжном ЧМ по хоккею.