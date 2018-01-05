Агент: в «Чикаго» восхищены голом Алтыбармакяна в ворота сборной США на молодёжном ЧМ по хоккею

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Агент Дэн Мильштейн прокомментировал перспективы российского нападающего Андрея Алтыбармакяна в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Чикаго Блэкхокс».

«Блэкхокс» увидели перспективного и очень талантливого форварда, у которого большие шансы стать звездой и играть в основном составе «Чикаго» в будущем. Руководство клуба серьёзно на него рассчитывает», — цитирует Мильштейна «Советский спорт».

По словам агента, руководство «Чикаго» считает Алтыбармакяна одним из самых талантливых молодых игроков команды, а шайба в ворота национальной команды США в 1/4 финала молодёжного чемпионата мира по хоккею их восхитила.

«Этого форварда вели на протяжении всего прошлого сезона до драфта. Взяли его не просто так», — добавил Мильштейн.

Ранее Мильштейн заявил, что руководство «Сент-Луис Блюз» наблюдало за игрой россиянина Клима Костина на молодёжном ЧМ по хоккею.

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