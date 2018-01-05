Агент: боссы «Сент-Луиса» смотрели все матчи Костина на молодёжном ЧМ по хоккею

Дэн Мильштейн, агент нападающего молодёжной сборной России по хоккею Клима Костина, сообщил, что руководство клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз» присутствовало на всех матчах с участием его клиента на молодёжном чемпионате мира в американском Баффало.

«На каждом матче сборной России на молодёжном чемпионате мира находилась вся верхушка «Сент-Луиса». Через 20 минут после того, как россияне проиграли в четвертьфинале, мне позвонил директор «Блюз» по развитию игроков и попросил, чтобы Клим сразу же вылетал в Калифорнию», — цитирует Мильштейна «Советский спорт».

По словам агента, 5 января Костин примет участие в матче Американской хоккейной лиги (АХЛ).

При этом он отметил, что одной из причин, по которой Костин не выступает за основную команду «Сент-Луиса», является тяжёлая травма плеча, полученная им в прошлом сезоне.

Федерация хоккея России признала Костина одним из лучших игроков сборной страны на молодёжном ЧМ в Баффало.

Ранее стали известны финалисты молодёжного чемпионата мира по хоккею 2018 года.