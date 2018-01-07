«Бетис» обыграл «Севилью» в матче 18-го тура Примеры

«Реал Бетис» одержал выездную победу над «Севильей» в матче 18-го тура испанской Примеры.

Встреча завершилась со счётом 5:3.

Победу «Бетису» принесли голы Фабиана Руиса, Зухаира Феддаля, Ризы Дурмиси, Серхио Леона и Кристиана Тельо.

«Севилья» ответила голами Виссама Бен-Йеддера, Симона Кьера и Клемана Лангле.

В других матчах игрового дня «Эйбар» обыграл «Лас-Пальмас» (2:1), а «Валенсия» с аналогичным счётом победила «Жирону».

В турнирной таблице «Севилья» с 29 очками осталась пятой, а «Бетис» благодаря победе набрал очки и поднялся на восьмое место.

Ранее сообщалось, что «Барселона» объявила о трансфере Филиппе Коутиньо из «Ливерпуля».