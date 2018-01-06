Бобслеистки Хамфрис и Джордж победили на этапе КМ в Германии, Сергеева и Беломестных — 8-е
Канадские спортсменки Кейли Хамфрис и Фелиция Джордж стали победителями в соревновании двоек на этапе Кубка мира по бобслею в немецком Альтенберге.
Канадки показали время 1 минута 52,62 секунды.
Второе место заняли американки Джейми Грубель и Эйджи Эванс. Тройку призёров замкнули немки Анна Келер и Анника Дразек.
Лучшими из россиянок стали Надежда Сергеева и Юлия Беломестных, занявшие восьмое место.
Александра Родионова и Анастасия Кочержова показали девятый результат.
Ранее сообщалось, что Джастин Криппс и Александр Копак победили на этапе Кубка мира в Германии.
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