Канадские бобслеисты Криппс и Копакс победили на этапе КМ в Германии, Стульнев и Малых — 6-е

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Канадцы Джастин Криппс и Александр Копакс стали победителями в соревновании двоек на этапе Кубка мира по бобслею в немецком Альтенберге.

Канадский экипаж показал время 1 минуту 49,21 секунды. Второе место заняли немцы Франческо Фридрих и Мартин Гроткопп. Тройку призёров замкнули их соотечественники Нико Вальтер и Кристиан Позер.

Алексей Стульнев и Илья Малых стали лучшими из россиян, показав шестой результат. Александр Касьянов и Алексей Пушкарёв заняли восьмое место, а Максим Андрианов и Михаил Мордасов — 12-е.

Ранее сообщалось, что Александр Третьяков занял второе место на этапе Кубка мира.

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