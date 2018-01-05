Скелетонист Третьяков занял второе место на этапе Кубка мира

Скелетонист Александр Третьяков завоевал серебряную медаль на шестом этапе Кубка мира, который проходит в Альтенберге.

Российский спортсмен показал время 1 минута 55,07 секунды. Победу одержал представитель Южной Кореи Юн Сун Бин, опередивший Третьякова на 0,39 секунды. Ранее сообщалось, что спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) на решение о снятии временного отстранения с российских спортсменов.