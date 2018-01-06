«Ак Барс» обыграл «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ

Казанский «Ак Барс» одержал выездную победу над московским «Спартаком» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

Победу казанской команде принесли шайбы Владимира Ткачёва, Антона Глинкина и Джастина Азаведу.

Хозяева ответили голами Виктора Комарова и Лукаша Радила.

Благодаря такому результату «Ак Барс» вернулся на первое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. «Спартак» занимает седьмое место в Западной конференции лиги.

В параллельных матчах «Северсталь» обыграла «Нефтехимик» (5:2), «Сочи» по буллитам победил «Торпедо» (2:1) а «Салават Юлаев» в овертайме переиграл рижское «Динамо» (4:3).

Ранее сообщалось, что «Металлург» разгромил «Локомотив» в матче регулярного чемпионата КХЛ.