«Ак Барс» обыграл «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ
Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.
Победу казанской команде принесли шайбы Владимира Ткачёва, Антона Глинкина и Джастина Азаведу.
Хозяева ответили голами Виктора Комарова и Лукаша Радила.
Благодаря такому результату «Ак Барс» вернулся на первое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. «Спартак» занимает седьмое место в Западной конференции лиги.
В параллельных матчах «Северсталь» обыграла «Нефтехимик» (5:2), «Сочи» по буллитам победил «Торпедо» (2:1) а «Салават Юлаев» в овертайме переиграл рижское «Динамо» (4:3).
Ранее сообщалось, что «Металлург» разгромил «Локомотив» в матче регулярного чемпионата КХЛ.