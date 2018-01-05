«Металлург» разгромил «Локомотив» в матче регулярного чемпионата КХЛ
Магнитогорский «Металлург» одержал крупную победу над ярославским «Локомотивом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча завершилась со счётом 4:1.
Первые три шайбы были заброшены в стартовые три минуты матча.
У победителей голами отметились Оскар Осала (2-я минута), Сергей Мозякин (2-я минута), Андрей Чибисов (3-я минута) и Денис Кокарев (59-я минута).
Единственную шайбу в составе гостей забросил Александр Елесин (55-я минута).
Ранее сообщалось, что СКА крупно обыграл «Трактор» в регулярном чемпионате КХЛ.
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