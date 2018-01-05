СКА крупно обыграл «Трактор» в регулярном чемпионате КХЛ

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Санкт-петербургский СКА в гостях нанёс поражение челябинскому «Трактору» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2017/18.

Встреча завершилась со счётом 2:6.

У СКА голами отметились Вадим Шипачёв (4-я минута), Максим Карпов (5-я минута), Сергей Широков (12-я минута), Никита Гусев (16-я минута) и Патрик Торесен (32-я и 44-я минуты).

В составе «Трактора» отличились Пол Щехура (36-я минута) и Игорь Полыгалов (45-я минута).

СКА возглавляет турнирную таблицу Западной конференции КХЛ (117 очков), «Трактор» расположился на седьмом месте на Востоке (72 балла).

Ранее сообщалось, что форвард СКА Шипачёв набрал своё 500-е очко в КХЛ.

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