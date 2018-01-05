Хоккеист СКА Шипачёв набрал своё 500-е очко в КХЛ

Нападающий санкт-петербургского СКА Вадим Шипачёв набрал своё 500-е очко в матчах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Кстати, Вадим Шипачев уже набрал 1+1 в матче с "Трактором"! И теперь у него 500 очков в КХЛ!

Поздравляем! #hcSKApic.twitter.com/qMCznHZNDC — Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) 5 января 2018 г.

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Юбилейное, 500-е очко Шипачёв набрал в матче регулярного чемпионата КХЛ против челябинского «Трактора». Всего для достижения данного результата форварду потребовалось 542 встречи.

30-летний Шипачёв является двукратным обладателем Кубка Гагарина.

В составе национальной команды России он становился чемпионом мира по хоккею в 2014 году.

Ранее сообщалось, что на матче регулярного чемпионата КХЛ между «Спартаком» и уфимским «Салаватом Юлаевым» был установлен новый рекорд посещаемости домашних игр московского клуба.