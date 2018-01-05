Хоккеист СКА Шипачёв набрал своё 500-е очко в КХЛ

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Нападающий санкт-петербургского СКА Вадим Шипачёв набрал своё 500-е очко в матчах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Юбилейное, 500-е очко Шипачёв набрал в матче регулярного чемпионата КХЛ против челябинского «Трактора». Всего для достижения данного результата форварду потребовалось 542 встречи.

30-летний Шипачёв является двукратным обладателем Кубка Гагарина.

В составе национальной команды России он становился чемпионом мира по хоккею в 2014 году.

Ранее сообщалось, что на матче регулярного чемпионата КХЛ между «Спартаком» и уфимским «Салаватом Юлаевым» был установлен новый рекорд посещаемости домашних игр московского клуба.

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