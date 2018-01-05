Хоккеист СКА Шипачёв набрал своё 500-е очко в КХЛ
Кстати, Вадим Шипачев уже набрал 1+1 в матче с "Трактором"! И теперь у него 500 очков в КХЛ!— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) 5 января 2018 г.
Поздравляем! #hcSKApic.twitter.com/qMCznHZNDC
Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Юбилейное, 500-е очко Шипачёв набрал в матче регулярного чемпионата КХЛ против челябинского «Трактора». Всего для достижения данного результата форварду потребовалось 542 встречи.
30-летний Шипачёв является двукратным обладателем Кубка Гагарина.
В составе национальной команды России он становился чемпионом мира по хоккею в 2014 году.
Ранее сообщалось, что на матче регулярного чемпионата КХЛ между «Спартаком» и уфимским «Салаватом Юлаевым» был установлен новый рекорд посещаемости домашних игр московского клуба.