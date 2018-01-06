Рублёв проиграл Монфису в финале турнира ATP в Дохе

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Россиянин Андрей Рублёв уступил французу в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), который завершился в столице Катара Дохе.

Матч продолжался 1 час 1 минуту и завершился со счётом 6:2, 6:3 в пользу француза.

Монфис с четвёртой попытки смог стать победителем турнира в Дохе, для Рублёва этот финал был первым.

Ранее сообщалось, что сборная Швейцарии стала победителем Кубка Хопмана — 2018.

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