Сборная Швейцарии стала победителем Кубка Хопмана — 2018

Сборная Швейцарии по теннису одержала победу в финале Кубка Хопмана 2018 года, проходившего в австралийском Перте.

В финальном матче швейцарцы Роджер Федерер и Белинда Бенчич переиграли сборную Германии в составе Александра Зверева и Анжелики Кербер.

В очных противостояниях Федерер обыграл Зверева со счётом 6:7 (4:7), 6:0, 6:2, а Бенчич уступила Кербер — 4:6, 1:6.

Таким образом, судьба турнира решилась в миксте, где Бенчич и Федерер обыграли Кербер и Зверева со счётом 4:3 (5:3), 4:2.

Ранее первая ракетка мира румынка Симона Халеп выиграла турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) в китайском Шэньчжэне.