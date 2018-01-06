«Балтика» арендовала полузащитника «Гремио» Силву

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Калининградская «Балтика», выступающая в Футбольной национальной лиге (ФНЛ), объявила о переходе полузащитника бразильского «Гремио» Иаго Сампайо Силвы.

Как сообщает пресс-служба «Балтики», клубы достигли договорённости о годичной бесплатной аренде 22-летнего футболиста.

Силва стал первым в истории латиноамериканским футболистом в составе «Балтики».

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» и «Барселона» договорились о трансфере Коутиньо.

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