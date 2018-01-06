СМИ: «Ливерпуль» и «Барселона» договорились о трансфере Коутиньо

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«Барселона» договорилась с английским «Ливерпулем» о трансфере бразильского полузащитника Филиппе Коутиньо.

25-летний бразилец перейдёт в каталонский клуб за €120 млн, сообщает Sport.es.

Английский клуб также может получить €40 млн в качестве бонусов за успешное выступление Коутиньо в «Барселоне».

Отмечается, что бразилец заключит контракт с каталонским клубом на пять лет.

Ранее СМИ сообщали, что «Барселона» предлагает £140 млн за трансфер футболиста «Ливерпуля» Коутиньо.

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