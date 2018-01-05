СМИ: «Барселона» предлагает £140 млн за трансфер футболиста «Ливерпуля» Коутиньо

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Испанская «Барселона» сделала очередное предложение английскому «Ливерпулю» по переходу бразильского полузащитника Филиппе Коутиньо.

По информации The Telegraph, «Барселона» предложила «Ливерпулю» £140 млн в обмен на Коутиньо. При этом отмечается, что сам футболист заявил руководству британского клуба о том, что хочет покинуть Англию.

25-летний Коутиньо ранее выступал за итальянский «Интер» и испанский «Эспаньол». Цвета «Ливерпуля» он защищает с 2013 года, за это время игрок провёл за клуб 200 матчей и забил 54 мяча.

Ранее сообщалось, что Коутиньо вошёл в пятёрку лучших бразильских футболистов, которые выступают в Европе.

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