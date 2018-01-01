Неймар признан лучшим бразильским футболистом года в Европе

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар стал обладателем награды «Золотая самба» по итогам 2017 года, вручаемой лучшему бразильскому футболисту, выступающему в Европе.

Об этом сообщает Sambafoot.

Неймар стал обладателем «Золотой самбы» в третий раз за четыре года.

По итогам голосования, в котором участвовали болельщики, бывшие футболисты и журналисты, в топ-5 также вошли Филиппе Коутиньо («Ливерпуль»), Марсело («Реал»), Паулиньо («Барселона») и Карлос Касемиро («Реал»).

Ранее стало известно, что Криштиану Роналду признан лучшим футболистом 2017 года по версии Globe Soccer Awards.