Российский лыжник Ларьков стал вторым в масс-старте на «Тур де Ски»

Россиянин Андрей Ларьков занял второе место в гонке с общим стартом классическим стилем на этапе лыжной многодневки «Тур де Ски» в итальянском Валь-ди-Фьемме.