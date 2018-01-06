Российский лыжник Ларьков стал вторым в масс-старте на «Тур де Ски»
Россиянин Андрей Ларьков занял второе место в гонке с общим стартом классическим стилем на этапе лыжной многодневки «Тур де Ски» в итальянском Валь-ди-Фьемме.
Ларьков преодолел дистанцию в 15 км за 38 минут 40,7 секунды.
Победу в гонке одержал представитель Казахстана Алексей Полторанин. Третье место занял канадец Алекс Харви.
Александр Большунов стал пятым, Алексей Червоткин — 12-м, а Сергей Устюгов — 14-м.
Ранее сообщалось, что норвежская лыжница Хейди Венг выиграла масс-старт на «Тур де Ски».
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