Российский лыжник Ларьков стал вторым в масс-старте на «Тур де Ски»

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Россиянин Андрей Ларьков занял второе место в гонке с общим стартом классическим стилем на этапе лыжной многодневки «Тур де Ски» в итальянском Валь-ди-Фьемме.

Ларьков преодолел дистанцию в 15 км за 38 минут 40,7 секунды.

Победу в гонке одержал представитель Казахстана Алексей Полторанин. Третье место занял канадец Алекс Харви.

Александр Большунов стал пятым, Алексей Червоткин — 12-м, а Сергей Устюгов — 14-м.

Ранее сообщалось, что норвежская лыжница Хейди Венг выиграла масс-старт на «Тур де Ски».

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