«Атлетико» одержал сухую победу над «Хетафе» в матче 18-го тура испанской Примеры

Мадридский «Атлетико» переиграл дома «Хетафе» в матче 18-го тура испанской Примеры.

Встреча завершилась со счётом 2:0.

Голы в составе победителей на счету Анхеля Корреа (18-я минута) и Диего Косты (68-я минута).

После празднования своего гола Коста получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля.

После 18 матчей «Атлетико» занимает второе место (39 очков), «Хетафе» — восьмое (23 очка).

Ранее сообщалось, что наставник испанского «Атлетико» Диего Симеоне может стать новым главным тренером английского «Челси».