«Атлетико» одержал сухую победу над «Хетафе» в матче 18-го тура испанской Примеры
Мадридский «Атлетико» переиграл дома «Хетафе» в матче 18-го тура испанской Примеры.
Встреча завершилась со счётом 2:0.
Голы в составе победителей на счету Анхеля Корреа (18-я минута) и Диего Косты (68-я минута).
После празднования своего гола Коста получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля.
После 18 матчей «Атлетико» занимает второе место (39 очков), «Хетафе» — восьмое (23 очка).
Ранее сообщалось, что наставник испанского «Атлетико» Диего Симеоне может стать новым главным тренером английского «Челси».
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