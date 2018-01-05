СМИ: Симеоне может стать новым главным тренером «Челси»

Короткая ссылка
Наставник испанского «Атлетико» Диего Симеоне может стать новым главным тренером английского «Челси».

Как сообщает The Times, действующий наставник лондонского клуба Антонио Конте покинет «Челси» по окончании сезона-2017/18 из-за разногласий с руководством относительно трансферной политики. Его место займёт аргентинский наставник «Атлетико» Симеоне.

47-летний Симеоне возглавляет «Атлетико» с 2011 года. Под его руководством клуб выиграл чемпионат Испании, Кубок и Суперкубок страны, завоевал Лигу Европы и Суперкубок УЕФА, а также дважды доходил до финала Лиги чемпионов.

Ранее Футбольный союз Боснии и Герцеговины объявил о назначении хорватского специалиста Роберта Просинечки главным тренером национальной сборной страны.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Футбол
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119