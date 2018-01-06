Капитан сборной Швеции объяснил, почему выбросил на трибуну медаль МЧМ-2018 по хоккею

Капитан молодёжной сборной Швеции по хоккею Лиас Андерссон объяснил, почему он выбросил серебряную медаль чемпионата мира 2018 года в Баффало.

В финале сборная Швеции уступила канадским хоккеистам со счётом 1:3.

«Не хочу получать медаль, проиграв финал. На трибуне её хотели больше, чем я. А у меня уже есть серебряная медаль юношеского первенства мира, мне не нужна ещё одна такая же», — цитирует Андерссона Expressen.

Андерссон не смог сдержать слёз после проигранного финала и кинул через оградительное стекло награду.