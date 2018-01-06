Капитан сборной Швеции по хоккею выбросил на трибуну свою серебряную медаль МЧМ-2018
Сборная Швеция уступила национальной команде Канады в финале молодёжного чемпионата мира по хоккею в американском Баффало.
Капитан молодёжной сборной Швеции Лиас Андерссон выбросил на трибуну свою серебряную медаль, полученную после финала МЧМ-2018.
Andersson was so dejected after that loss, he threw his medal over the glass into the stands pic.twitter.com/HyymTA8wyA— Richard Lee-Sam (@RLeesam) 6 января 2018 г.
Швеция уступила Канаде, пропустив решающую шайбу на 59-й, предпоследней минуте третьего периода. Андерсон не сумел сдержать слёз и кинул через оградительное стекло награду, а поймавший его медаль на трибуне американский болельщик сразу надел её на себя.
Ранее были определены лучшие хоккеисты МЧМ-2018.
Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard