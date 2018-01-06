Капитан сборной Швеции по хоккею выбросил на трибуну свою серебряную медаль МЧМ-2018

Сборная Швеция уступила национальной команде Канады в финале молодёжного чемпионата мира по хоккею в американском Баффало.

Капитан молодёжной сборной Швеции Лиас Андерссон выбросил на трибуну свою серебряную медаль, полученную после финала МЧМ-2018.

Andersson was so dejected after that loss, he threw his medal over the glass into the stands pic.twitter.com/HyymTA8wyA — Richard Lee-Sam (@RLeesam) 6 января 2018 г.

Швеция уступила Канаде, пропустив решающую шайбу на 59-й, предпоследней минуте третьего периода. Андерсон не сумел сдержать слёз и кинул через оградительное стекло награду, а поймавший его медаль на трибуне американский болельщик сразу надел её на себя.

Ранее были определены лучшие хоккеисты МЧМ-2018.