Капитан сборной Швеции по хоккею выбросил на трибуну свою серебряную медаль МЧМ-2018

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Сборная Швеция уступила национальной команде Канады в финале молодёжного чемпионата мира по хоккею в американском Баффало.

Капитан молодёжной сборной Швеции Лиас Андерссон выбросил на трибуну свою серебряную медаль, полученную после финала МЧМ-2018.

Швеция уступила Канаде, пропустив решающую шайбу на 59-й, предпоследней минуте третьего периода. Андерсон не сумел сдержать слёз и кинул через оградительное стекло награду, а поймавший его медаль на трибуне американский болельщик сразу надел её на себя.

Ранее были определены лучшие хоккеисты МЧМ-2018.

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