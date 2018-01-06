Биатлонистка Кайшева выиграла спринт на этапе кубка IBU в Словакии

Россиянка Ульяна Кайшева заняла первое место в спринтерской гонке на дистанции 7,5 км на четвёртом этапе Кубка Международного союза биатлонистов (IBU), проходящем в словацком Брезно-Осрбли.