Биатлонистка Кайшева выиграла спринт на этапе кубка IBU в Словакии

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Россиянка Ульяна Кайшева заняла первое место в спринтерской гонке на дистанции 7,5 км на четвёртом этапе Кубка Международного союза биатлонистов (IBU), проходящем в словацком Брезно-Осрбли.

Её итоговый результат — 20 минут 25,2 секунды.

Второе место заняла француженка Хлоя Шевалье (отставание 7,5 секунды), третье — норвежка Кайя-Вейен Николайсен (+13,3).

Ирина Услугина стала восьмой (+47,3), Кристина Резцова (+50,5) — девятой, Валерия Васнецова (+52,1) — десятой, Анастасия Загоруйко — 24-й (+1.34), Ирина Старых — 25-й (+1.39,6).

Ранее сообщалось, что Кайшева пропустит этап Кубка мира в Оберхофе.

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