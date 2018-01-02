Биатлонистки Старых и Кайшева пропустят этап Кубка мира в Оберхофе

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Четырёхкратная чемпионка Европы Ирина Старых не выступит в Оберхофе, но примет участие в этапе Кубка IBU, сообщается на сайте Союза биатлонистов России.

Кроме того, ближайший старт пройдёт без Ульяны Кайшевой, которая присоединится к команде лишь на этапе в Рупольдинге.

Таким образом, в состав российской сборной на этап в Оберхофе вошли 11 спортсменов.

У мужчин: Антон Шипулин, Антон Бабиков, Максим Цветков, Александр Логинов, Матвей Елисеев, Алексей Волков.

У женщин: Дарья Виролайнен, Екатерина Юрлова-Перхт, Татьяна Акимова, Виктория Сливко и Светлана Миронова.

Соревнования в Оберхофе пройдут с 4 по 7 января 2018 года.

Ранее сообщалось, что тренерский штаб команды определился с составом на четвёртый этап.

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