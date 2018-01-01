Объявлен состав сборной России по биатлону на четвёртый этап Кубка мира в Германии

Тренерский штаб сборной России по биатлону определился с составом национальной команды на четвёртый этап Кубка мира, который пройдёт в немецком Оберхофе.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Союза биатлонистов России. В состав мужской команды вошли Антон Шипулин, Антон Бабиков, Александр Логинов, Максим Цветков, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев и Алексей Волков. Женскую сборную представят Екатерина Юрлова-Перхт, Татьяна Акимова, Ирина Старых, Виктория Сливко, Дарья Виролайнен и Ульяна Кайшева. Соревнования этапа Кубка мира в Оберхофе пройдут с 4 по 7 января. Ранее стало известно, что россияне Алексей Волков и Екатерина Юрлова выиграли Рождественскую гонку по биатлону.