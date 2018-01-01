Объявлен состав сборной России по биатлону на четвёртый этап Кубка мира в Германии

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Тренерский штаб сборной России по биатлону определился с составом национальной команды на четвёртый этап Кубка мира, который пройдёт в немецком Оберхофе.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Союза биатлонистов России.

В состав мужской команды вошли Антон Шипулин, Антон Бабиков, Александр Логинов, Максим Цветков, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев и Алексей Волков.

Женскую сборную представят Екатерина Юрлова-Перхт, Татьяна Акимова, Ирина Старых, Виктория Сливко, Дарья Виролайнен и Ульяна Кайшева.

Соревнования этапа Кубка мира в Оберхофе пройдут с 4 по 7 января.

Ранее стало известно, что россияне Алексей Волков и  Екатерина Юрлова выиграли Рождественскую гонку по биатлону.

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