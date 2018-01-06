Тренер московского «Динамо» Никифоров заявил, что футболисты сборной Украины не приедут играть в РФПЛ

Экс-игрок сборных Украины и России, а ныне тренер московского «Динамо» Юрий Никифоров высказал своё мнение о переезде украинских футболистов в РФПЛ.

«Само собой, мы просматриваем украинских футболистов, но отношения между нашими странами, увы, таковы, что далеко не каждый игрок поедет играть в чемпионат России с чисто политической точки зрения. Не слишком преувеличу, если скажу, что 98% футболистов сборной Украины в Москву не переедут», — приводит слова Никифорова Eurosport.

Тренер «Динамо» отметил, что Украина всегда славилась хорошими футболистами. Он также вспомнил, что три украинца — Блохин, Беланов и Шевченко — становились обладателями «Золотого мяча».

Ранее президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин сообщил, что Россия и Украина будут разведены по разным группам при жеребьёвке отборочного цикла чемпионата Европы по футболу 2020 года.