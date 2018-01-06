Первая ракетка мира Халеп поцеловала мальчика, с которым поиграла в теннис

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Первая ракетка мира румынка Симона Халеп сыграла с юным болельщиком перед финалом турнира в китайском Шэньчжэне.

Во время разминки Халеп позвала на корт одного из мальчиков, пришедших на трибуны. Симона исполнила несколько подач, которые пытался принимать юный болельщик.

После игры румынская спортсменка пожала поклоннику руку и поцеловала его в щёку.

Начало финального матча Халеп против чешки Катерины Синяковой отложено из-за дождя. Матч пройдёт в крытом помещении.

Ранее Синякова выбила в полуфинале турнира россиянку Марию Шарапову.

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