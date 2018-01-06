Определились финалисты теннисного турнира WTA в Окленде

Датчанка Каролина Возняцки и немка Юлия Гёргес встретятся друг с другом в финале теннисного турнира в новозеландском Окленде.

Возняцки в полуфинале обыграла американку Сашу Викери со счётом 6:4, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 23 минуты. Гёргес, в свою очередь, переиграла представительницу Тайваня Си Сувэй — 6:1, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 14 минут. Финальный матч двух первых сеяных теннисисток турнира — Возняцки и Гёргес — запланирован на 7 января. Начало встречи в 04:30 по московскому времени. Ранее теннисист Андрей Рублёв вышел в финал турнира ATP в Дохе.