Гол Малкина помог «Питтсбургу» одержать сухую победу над «Айлендерс» в матче НХЛ

«Питтсбург Пингвинз» на выезде обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей.

В составе «Питтсбурга» дубль оформил Даниэль Спронг (21-я и 54-я минуты), по одному голу забили Евгений Малкин (24-я минута) и Сидни Кросби (36-я минута). Кросби поучаствовал во всех голах команды в матче, отдав также три результативные передачи.

Голкипер гостей Тристан Джарри отразил 31 бросок по своим воротам, оформив «сухарь».

В других матчах дня «Вегас Голден Найтс» одержал победу над «Чикаго Блэкхоукс» со счётом 5:4, «Оттава Сенаторз» в овертайме вырвал победу у «Сан-Хосе Шаркс» — 6:5, а «Флорида Пантерз» уступил «Детройт Ред Уингз» — 2:4.

Ранее агент Дэн Мильштейн прокомментировал перспективы российского нападающего Андрея Алтыбармакяна в клубе НХЛ «Чикаго Блэкхоукс».