Российские хоккеистки стали финалистами турнира шести наций Meco Cup

Женская сборная России по хоккею по буллитам обыграла команду Финляндии в матче турнира шести наций Meco Cup и вышла в финал.

Встреча завершилась со счётом 4:3. Шайбы в составе команды победителей забросили Ольга Сосина (1-я минута), Виктория Кулишова (11-я минута) и Людмила Белякова (27-я минута). Решающий буллит исполнила Мария Баталова. В финале, который состоится 6 января, сборная России сыграет со Швецией. Ранее стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) даст первый ответ по списку российских участников ОИ-2018 8 января.