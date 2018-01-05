Российские хоккеистки стали финалистами турнира шести наций Meco Cup

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Женская сборная России по хоккею по буллитам обыграла команду Финляндии в матче турнира шести наций Meco Cup и вышла в финал.

Встреча завершилась со счётом 4:3. 

Шайбы в составе команды победителей забросили Ольга Сосина (1-я минута), Виктория Кулишова (11-я минута) и Людмила Белякова (27-я минута). Решающий буллит исполнила Мария Баталова.

В финале, который состоится 6 января, сборная России сыграет со Швецией.

Ранее стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) даст первый ответ по списку российских участников ОИ-2018 8 января.

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