СМИ: Футболист «Ахмата» может перебраться в чемпионат Англии или Италии
Нападающий «Ахмата» Лео может сменить команду в зимнее трансферное окно.
Как сообщает Calciomercato.it, бразилец попал в сферу интересов лондонского «Арсенала» и миланского «Интера».
Помимо зарубежных клубов за 21-летним футболистом следит санкт-петербургский «Зенит».
Лео забил три гола в 19 матчах чемпионата России сезона-2017/2018.
Ранее сообщалось, что бывший игрок «Рубина» Благой Георгиев объявил о завершении карьеры.
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