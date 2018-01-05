СМИ: Футболист «Ахмата» может перебраться в чемпионат Англии или Италии

Короткая ссылка
Нападающий «Ахмата» Лео может сменить команду в зимнее трансферное окно.

Как сообщает Calciomercato.it, бразилец попал в сферу интересов лондонского «Арсенала» и миланского «Интера».

Помимо зарубежных клубов за 21-летним футболистом следит санкт-петербургский «Зенит».

Лео забил три гола в 19 матчах чемпионата России сезона-2017/2018.

Ранее сообщалось, что бывший игрок «Рубина» Благой Георгиев объявил о завершении карьеры.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Футбол
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119