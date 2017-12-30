Бывший игрок «Рубина» и сборной Болгарии по футболу Георгиев объявил о завершении карьеры

Бывший полузащитник сборной Болгарии по футболу Благой Георгиев принял решение завершить профессиональную карьеру.

Об этом 36-летний футболист рассказал в интервью болгарскому изданию «Топ спорт».

В период с 2009 по 2017 год Георгиев защищал цвета различных российских клубов — «Терека», «Амкара», «Рубина» и «Оренбурга». За национальную сборную своей страны футболист отыграл 50 матчей, отличившись в них пятью забитыми мячами.

Ранее сообщалось, что Международная федерация футбола (ФИФА) подозревает Георгиева в употреблении допинга.