Бывший игрок «Рубина» и сборной Болгарии по футболу Георгиев объявил о завершении карьеры

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Бывший полузащитник сборной Болгарии по футболу Благой Георгиев принял решение завершить профессиональную карьеру.

Об этом 36-летний футболист рассказал в интервью болгарскому изданию «Топ спорт».

В период с 2009 по 2017 год Георгиев защищал цвета различных российских клубов — «Терека», «Амкара», «Рубина» и «Оренбурга». За национальную сборную своей страны футболист отыграл 50 матчей, отличившись в них пятью забитыми мячами.

Ранее сообщалось, что Международная федерация футбола (ФИФА) подозревает Георгиева в употреблении допинга.

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