СМИ: ФИФА подозревает Игнашевича и других игроков ЦСКА в употреблении допинга

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Международная федерация футбола (ФИФА) подозревает ряд действующих и бывших игроков московского ЦСКА в нарушении антидопинговых правил.

Об этом сообщает «Советский спорт».

Отмечается, что в список игроков, чьи допинг-пробы, взятые в период с 2012 по 2013 год, показались ФИФА подозрительными, входят защитники Марио Фернандес и Сергей Игнашевич, голкипер Сергей Чепчугов и полузащитник Кейсуке Хонда.

Фернандес и Игнашевич, которого уже второй раз подозревают в применении допинга, выступают в составе армейцев по сей день. Хонда и Чепчугов покинули команду в 2013 и 2017 годах соответственно.

Кроме того, в список потенциальных нарушителей вошли защитник «Краснодара» Роман Шишкин, а также полузащитники Пётр Немов и Благой Георгиев, уже завершившие профессиональную карьеру.

Ранее сообщалось, что ФИФА запросила данные о 19 допинг-пробах игроков Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ), взятых в 2012—2013 годах.

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