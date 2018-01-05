Фуркад выиграл спринт на этапе Кубка мира по биатлону

Французский биатлонист Мартен Фуркад одержал победу в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Оберхофе.

Спортсмен преодолел дистанцию 10 километров за 25 минут 3,3 секунды

На второй и третьей позициях расположились норвежцы Эмиль Хегле Свендсен и Йоханнес Бё.

Россияне Матвей Елисеев, Александр Логинов и Антон Шипулин заняли 20-е, 23-е и 28-е места соответственно. Антон Бабиков стал 29-м, Максим Цветков — 44-м, Алексей Волков — 55-м.

Ранее сообщалось, что мужской спринт на этапе КМ по биатлону в Оберхофе мог быть перенесён из-за погоды.