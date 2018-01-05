Экс-футболист сборной Швеции объявил о завершении карьеры
Бывший нападающий национальной команды Швеции по футболу Юхан Эльмандер объявил о завершении профессиональной карьеры футболиста.
Как сообщил спортсмен на своей официальной странице в социальной сети Instagram, он считает данный момент лучшим для завершения карьеры. Он поблагодарил всех своих болельщиков, отметив, что горд за годы, проведённые на футбольном поле.
Эльмандер выступал за голландский «Фейеноорд», французскую «Тулузу», английские «Болтон Уондерерс» и «Норвич Сити», турецкий «Галатасарай» и другие.
Ранее бывший полузащитник сборной Болгарии по футболу Благой Георгиев принял решение завершить профессиональную карьеру.
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