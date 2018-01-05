Экс-футболист сборной Швеции объявил о завершении карьеры

Бывший нападающий национальной команды Швеции по футболу Юхан Эльмандер объявил о завершении профессиональной карьеры футболиста.

Публикация от johanelmander11 (@johanelmander11) Янв 5, 2018 at 3:00 PST

Как сообщил спортсмен на своей официальной странице в социальной сети Instagram, он считает данный момент лучшим для завершения карьеры. Он поблагодарил всех своих болельщиков, отметив, что горд за годы, проведённые на футбольном поле.

Эльмандер выступал за голландский «Фейеноорд», французскую «Тулузу», английские «Болтон Уондерерс» и «Норвич Сити», турецкий «Галатасарай» и другие.

Ранее бывший полузащитник сборной Болгарии по футболу Благой Георгиев принял решение завершить профессиональную карьеру.